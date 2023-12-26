tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В Екатеринбурге после облавы закрыт интим-салон на Челюскинцев

Облаву на «проститутошную» в Екатеринбурге устроили силовики. Заведение закрыли

26 декабря 2023, 04:15
Фото: 1MI

В Екатеринбурге после облавы закрыт интим-салон на Челюскинцев

Общественники и силовики в Екатеринбурге устроили облаву на массажный салон на улице Челюскинцев, 11а. Но сначала была сделана контрольная закупка.

Когда пришла полиция, внутри были полураздетые девушки. Также был найден алкоголь, на который отсутствовала документация, черная бухгалтерия и атрибуты для оказания интимных услуг. Сотрудницы заведения были задержаны и доставлены в отделение полиции. Однако спустя пару недель салон закрылся.

По словам главы «Народного контроля» Дмитрия Чукреева, салон помещение брал в аренду. Работниц оттуда попросил уйти владелец. Теперь салон не работает, отметил Чукреев.

Напомним, рейд прошел в начале декабря. Тогда в заведении были несколько девушек. Они заявили, что собираются на корпоратив, но куда именно сказать не смогли. В результате они были задержаны.

#Свердловская область#Услуги#Криминал#Предприниматель#Салон#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Вчера, 14:56
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Вчера, 15:30
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
Вчера, 16:51
Мог потерять память. В Екатеринбурге завершены поиски 19-летнего молодого человека
Сегодня, 03:20
Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:23
Когда жители Нижнего Тагила будут отдыхать в 2024 году
Вчера, 13:14