Облаву на «проститутошную» в Екатеринбурге устроили силовики. Заведение закрыли

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Когда пришла полиция, внутри были полураздетые девушки. Также был найден алкоголь, на который отсутствовала документация, черная бухгалтерия и атрибуты для оказания интимных услуг. Сотрудницы заведения были задержаны и доставлены в отделение полиции. Однако спустя пару недель салон закрылся.
По словам главы «Народного контроля» Дмитрия Чукреева, салон помещение брал в аренду. Работниц оттуда попросил уйти владелец. Теперь салон не работает, отметил Чукреев.
Напомним, рейд прошел в начале декабря. Тогда в заведении были несколько девушек. Они заявили, что собираются на корпоратив, но куда именно сказать не смогли. В результате они были задержаны.