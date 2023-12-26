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В Нижнем Тагиле названа новая дата открытия ледового городка

Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле перенесли на другую дату

26 декабря 2023, 10:31
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле названа новая дата открытия ледового городка

Администрация Нижнего Тагила назвала новую дату открытия ледового городка на Театральной площади у Драмтеатра. Мероприятие состоится 28 декабря, на день позже, чем планировалось.

Согласно постановлению, опубликованному 26 декабря на официальном сайте Нижнего Тагила, открытие главной елки города на Театральной площади состоится в четверг, 28 декабря. Мероприятие будет длиться с 18.00 до 19.00. Планируется, что его посетит около двух тысяч человек. Организатором является дворец культуры «Юбилейный».

В день открытия городка в центре Нижнего Тагила с 16.00 до 20.00 будет запрещена продажа спиртных напитков. В 2023 году праздничного салюта не будет.

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