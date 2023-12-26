Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле перенесли на другую дату

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Согласно постановлению, опубликованному 26 декабря на официальном сайте Нижнего Тагила, открытие главной елки города на Театральной площади состоится в четверг, 28 декабря. Мероприятие будет длиться с 18.00 до 19.00. Планируется, что его посетит около двух тысяч человек. Организатором является дворец культуры «Юбилейный».
В день открытия городка в центре Нижнего Тагила с 16.00 до 20.00 будет запрещена продажа спиртных напитков. В 2023 году праздничного салюта не будет.