Педиатр рассказала о тревожных симптомах ОРВИ у детей

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
В Свердловской области сезон простуд еще не окончен. За прошлую неделю ОРВИ был выявлен у 34 тысяч человек. Из них половина — дети. Педиатр из Екатеринбурга назвала симптомы, при которых малышам стоит остаться дома, чтобы не ухудшить состояние и никого не заразить.
По ее словам, даже легкое недомогание может стать причиной для отказа посещения детского сада.
Пусть это даже легкий насморк, но, если ребенок недомогает, вялый, капризный, у него снижен аппетит, он плохо спал, рекомендую оставить его дома под наблюдением, возможно, симптомы будут нарастать, — рассказывает специалист.
Если у ребенка кашель, его тоже нужно оставить дома. А длительный «остаточный» кашель может указывать на коклюш, атипичную пневмонию и даже туберкулез. Педиатр добавила, что если кашель действительно «остаточный», то он становится реже с каждым днем и не влияет на состояние ребенка. Если видно, что у ребенка слабость, то лучше оставить его дома.
Еще одной причиной для отказа посещения детсада — сыпь. Даже если родитель считает, что это небольшое раздражение, лучше все равно показать ребенка врачу. Это может оказаться симптомом ветрянки и других заболеваний, которые могут быть заразными.
При обнаружении червей в кале нужно сразу сдать анализ в лабораторию, чтобы специалисты определили, что это за паразит. Ребенка в садик вести не стоит.
Рвота и жидкий стул это тоже повод остаться дома, даже если это было однократно. Нужно понаблюдать за ребенком, так как именно так могут проявляться кишечные инфекции.
Ежедневно проверяйте ребенка, чтобы у него не было высыпаний. Смотрите и голову на педикулез, пишет Е1.
Напомним, ранее врач в Екатеринбурге рассказал, почему в городе происходят вспышки коклюша.