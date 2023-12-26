Педиатр рассказала о тревожных симптомах ОРВИ у детей

Если у ребенка кашель, его тоже нужно оставить дома. А длительный «остаточный» кашель может указывать на коклюш, атипичную пневмонию и даже туберкулез. Педиатр добавила, что если кашель действительно «остаточный», то он становится реже с каждым днем и не влияет на состояние ребенка. Если видно, что у ребенка слабость, то лучше оставить его дома.