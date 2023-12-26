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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Россию 27 декабря накроет магнитная буря

Перед Новым годом Россию накроет мощная магнитная буря

26 декабря 2023, 13:47
Фото: Midjourney

Россию 27 декабря накроет магнитная буря

В России 27 декабря ожидается магнитная буря. На Солнце произойдет целая серия вспышек.

Такие метеологические условия прогнозируются в ночь на вторник, 26 декабря. Прошлая магнитная буря накрыла Землю 19 декабря.

Журналисты «Новых Известий» ранее сообщали, что вспышка наступит прямо в новогоднюю ночь. Позднее они написали, что она будет наблюдаться раньше.

По данным прогнозов экспертов, в предстоящем году могут произойти настолько мощные вспышки, что не исключено даже массовое отключение интернета. Дело в том, что в 2024 году произойдет пик 11-летнего цикла солнечной активности.

Как правило, магнитные бури длятся от двух до пяти дней. В это время метеозависимые граждане могут почувствовать недомогание. Это головокружение, обострение хронических болезней, боли в суставах и скачки давления.

Поэтому эксперты советуют таким людям не перегружаться, пить больше жидкости, быть спокойным, питаться полезной едой, не пить алкоголь и не переедать.

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#Россия#Новый год#Магнитная буря#Солнце#Природа#Эксперты#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Метеозависимость#Хронические болезни
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