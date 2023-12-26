Перед Новым годом Россию накроет мощная магнитная буря

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Такие метеологические условия прогнозируются в ночь на вторник, 26 декабря. Прошлая магнитная буря накрыла Землю 19 декабря.
Журналисты «Новых Известий» ранее сообщали, что вспышка наступит прямо в новогоднюю ночь. Позднее они написали, что она будет наблюдаться раньше.
По данным прогнозов экспертов, в предстоящем году могут произойти настолько мощные вспышки, что не исключено даже массовое отключение интернета. Дело в том, что в 2024 году произойдет пик 11-летнего цикла солнечной активности.
Как правило, магнитные бури длятся от двух до пяти дней. В это время метеозависимые граждане могут почувствовать недомогание. Это головокружение, обострение хронических болезней, боли в суставах и скачки давления.
Поэтому эксперты советуют таким людям не перегружаться, пить больше жидкости, быть спокойным, питаться полезной едой, не пить алкоголь и не переедать.