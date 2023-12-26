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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Екатеринбурге в связи со снегопадом задерживают авиарейсы

Погода меняет планы авиапассажиров в Екатеринбурге

26 декабря 2023, 09:18
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в связи со снегопадом задерживают авиарейсы

В результате снегопада в Екатеринбурге возникли проблемы с совершением авиарейсов.

Несколько самолетов совершили вылеты с задержкой, а два авиарейса Utair задержаны. Представители аэропорта Кольцово сообщили, что из-за погоды рейсы задерживаются.

Для очистки территории аэропорта от снежных заносов задействованы специальная автотехника. Многие лайнеры отправляются на запасной аэродром.

Метеорологи ранее предсказывали снегопад, который начался 26 декабря. Предполагается, что осадки прекратятся только завтра.

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#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Задержка вылета#Екатеринбург#Задержка рейса#Задержка рейсов#Камилла Булгакова
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