Погода меняет планы авиапассажиров в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Несколько самолетов совершили вылеты с задержкой, а два авиарейса Utair задержаны. Представители аэропорта Кольцово сообщили, что из-за погоды рейсы задерживаются.
Для очистки территории аэропорта от снежных заносов задействованы специальная автотехника. Многие лайнеры отправляются на запасной аэродром.
Метеорологи ранее предсказывали снегопад, который начался 26 декабря. Предполагается, что осадки прекратятся только завтра.