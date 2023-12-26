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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Итальянский повар отсудил 10 млн рублей у бизнесмена из Екатеринбурга

Повар из Италии взыскал 10 млн рублей с ресторатора из Екатеринбурга

26 декабря 2023, 10:33
Фото: Midjourney

Итальянский повар отсудил 10 млн рублей у бизнесмена из Екатеринбурга

У ресторана «Шлаена» из Екатеринбурга отсудили 10 млн рублей. Иск выиграл повар из Италии Валентино Бонтемпи.

Средства ему выплатил ресторатор Кирилл Шлаен. Судебные разбирательства длились больше двух лет, пишет Ура.ру.

С «Иль Примо» было решено взыскать в пользу «БонтемпиРест» компенсацию в размере 10 775 621 рублей. Таке решение принял Семнадцатый арбитражный суд.

Также ресторатор должен возместить судебные расходы и больше не использовать значки, схожие с брендом итальянского шеф-повара.

Напомним, что скандал разгорелся, когда екатеринбургский предприниматель не захотел сотрудничать с Валентино Бонтемпи. У них разошлись взгляды на кулинарию.

Тогда повар подал иск против пиццерий Pinzeria в Екатеринбурге, которые Шлаен открывал по франшизе.

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