Повар из Италии взыскал 10 млн рублей с ресторатора из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Средства ему выплатил ресторатор Кирилл Шлаен. Судебные разбирательства длились больше двух лет, пишет Ура.ру.
С «Иль Примо» было решено взыскать в пользу «БонтемпиРест» компенсацию в размере 10 775 621 рублей. Таке решение принял Семнадцатый арбитражный суд.
Также ресторатор должен возместить судебные расходы и больше не использовать значки, схожие с брендом итальянского шеф-повара.
Напомним, что скандал разгорелся, когда екатеринбургский предприниматель не захотел сотрудничать с Валентино Бонтемпи. У них разошлись взгляды на кулинарию.
Тогда повар подал иск против пиццерий Pinzeria в Екатеринбурге, которые Шлаен открывал по франшизе.