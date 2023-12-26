Председатель Центрального банка Ирана прибыл в Москву для двухдневного визита

Также на встрече присутствуют председатели обоих банков. Главной темой обсуждения будет активизация сотрудничества в финансово-банковской сфере и укрепление отношений в рамках соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, которое было подписано 25 декабря.