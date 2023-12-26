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Updated Сегодня, 10:13

Председатель Центрального банка Ирана прибыл в Москву для двухдневного визита

26 декабря 2023, 10:11
Мохаммад Реза Фарзин, глава Центрального банка Ирана, отправился в Москву на двухдневный визит. В ходе этого визита он планирует встретиться с Эльвирой Набиуллиной, председательницей Банка России.

Также на встрече присутствуют председатели обоих банков. Главной темой обсуждения будет активизация сотрудничества в финансово-банковской сфере и укрепление отношений в рамках соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, которое было подписано 25 декабря.

Ранее в мае 2023 года Эльвира Набиуллина уже посетила Иран, где обсуждались вопросы подписания соглашений в области валюты и банковского дела, пишет Pravda.Ru.

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