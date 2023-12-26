Председатель Центрального банка Ирана прибыл в Москву для двухдневного визита

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Также на встрече присутствуют председатели обоих банков. Главной темой обсуждения будет активизация сотрудничества в финансово-банковской сфере и укрепление отношений в рамках соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, которое было подписано 25 декабря.
Ранее в мае 2023 года Эльвира Набиуллина уже посетила Иран, где обсуждались вопросы подписания соглашений в области валюты и банковского дела, пишет Pravda.Ru.