tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Работница завода в Екатеринбурге разбилась насмерть

«Прибиралась и упала»: на заводе в Екатеринбурге погибла сотрудница

26 декабря 2023, 09:52
Фото: Midjourney

Работница завода в Екатеринбурге разбилась насмерть

В Екатеринбурге насмерть разбилась работница завода «ВИЗ-Сталь». Это произошло в прошедшие выходные.

Работницу звали Светлана. Другой сотрудник рассказал, что женщина делала уборку в цехе на втором этаже. В какой-то момент она упала оттуда, пишет Е1.

На заводе подтвердили факт случившейся трагедии. Они добавили, что все это произошло 23 декабря на участке водоснабжения и очистки промышленных стоков.

Женщина была аппаратчиком. После происшествия была создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин происшествия. Также на заводе высказали свои соболезнования родственникам сотрудницы.

Ранее сообщалось, что 54-летний работник ЕВРАЗа получил травму на заводе почти шесть лет назад. Однако завод отказался возмещать пострадавшему ущерб.

В Каменске-Уральском женщина отсудила 400 тысяч рублей за травмы дочки в ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Горит кровля: на заводе в Арамиле вспыхнул огромный пожар на площади 1000 метровЖитель Каменска-Уральского заплатит 50 тысяч за полет над заводом на воздушном шаре
#Происшествия#Травма#Свердловская область#Завод#Уборка#Предприятие#Цех#Трагедия#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Сегодня, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Сегодня, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
Вчера, 16:51
«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Вчера, 14:56
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Вчера, 15:30
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Сегодня, 08:25