«Прибиралась и упала»: на заводе в Екатеринбурге погибла сотрудница

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Работницу звали Светлана. Другой сотрудник рассказал, что женщина делала уборку в цехе на втором этаже. В какой-то момент она упала оттуда, пишет Е1.
На заводе подтвердили факт случившейся трагедии. Они добавили, что все это произошло 23 декабря на участке водоснабжения и очистки промышленных стоков.
Женщина была аппаратчиком. После происшествия была создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин происшествия. Также на заводе высказали свои соболезнования родственникам сотрудницы.
Ранее сообщалось, что 54-летний работник ЕВРАЗа получил травму на заводе почти шесть лет назад. Однако завод отказался возмещать пострадавшему ущерб.