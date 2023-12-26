Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена в другом городе

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В день своей пропажи Виктория сообщила родителям, что пошла гулять. На данный момент с ней все хорошо, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
По данным Е1, девушку, похожую на Валерию, видели в Дегтярске. Об этом сразу сообщили волонтерам. После этого поисковики выехали в город. Вскоре девушку нашли.
Напомним, ранее в Екатеринбурге был найден пропавший 19-летний молодой человек. По словам его матери, он мог потерять память.