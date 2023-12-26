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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Пропавшая в Екатеринбурге 16-летняя девочка уехала в другой город

Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена в другом городе

26 декабря 2023, 04:03
Фото: 1MI

Пропавшая в Екатеринбурге 16-летняя девочка уехала в другой город

16-леьняя Валерия Сазонова пропала 23 декабря. Спустя трое суток ее увидели в другом городе.

В день своей пропажи Виктория сообщила родителям, что пошла гулять. На данный момент с ней все хорошо, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

По данным Е1, девушку, похожую на Валерию, видели в Дегтярске. Об этом сразу сообщили волонтерам. После этого поисковики выехали в город. Вскоре девушку нашли.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был найден пропавший 19-летний молодой человек. По словам его матери, он мог потерять память.

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#Происшествия#Дети#Свердловская область#Поиск#Школа#Пропавшие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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