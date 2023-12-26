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Published Сегодня, 13:40

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Updated Сегодня, 13:42

90% жителей России столкнулись с подорожанием лекарств

Россияне высказались о подорожании и дефиците лекарств в России

26 декабря 2023, 13:40
Фото: 1MI

90% жителей России столкнулись с подорожанием лекарств

В 2023 году порядка 90% жителей страны столкнулись с подорожанием лекарственных препаратов. А больше трети граждан констатировали их дефицит.

В настоящий момент, в условиях, когда растет заболеваемость, потребность в лекарствах у граждан будет увеличиваться.

В опросе поучаствовали 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. 91% респондентов высказались о подорожании, а 36% рассказали о недоступности лекарственных препаратов. Об этом сообщают журналисты «Новых известий».

По данным Росздравнадзора, россияне обеспечены препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших на предстоящие 9,4 месяца. Рост цен здесь обозначили в 4,8%.

Многие препараты просто уходят с рынка из-за ценового регулирования. Цены на жизненно необходимые препараты устанавливает государство, а доллар дорожает, производитель не вписывается в установленную цену, следовательно препараты исчезают, — рассказал глава Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

Лидерами среди лекарств по подорожанию стали обезболивающие, иммуностимулирующие и седативные средства. Также сильно подорожали в этом году жаропонижающие и антигистаминные лекарства — на 15,5 и 10,8% соответственно.

В том числе рост цен на вышеперечисленные препараты объясняется повышением спроса на них. К тому же после подорожания на эти лекарства увеличился спрос, из-за чего они еще раз взлетели в цене.

По данным экспертов, в течение года в ряде аптек наблюдался дефицит некоторых лекарств — антибиотиков, жаропонижающих, антидепрессантов, препаратов от рака и так далее.

По сведениям зампреда комитета по охране здоровья Госдумы Алексея Куринного, стоимость импортных фармацевтических субстанций, из которых производятся лекарства, начала увеличиваться. А некоторые компоненты вовсе подорожали на 40–100%.

По мнению зампреда, на складах хранятся годовые запасы медикаментов. Однако есть лекарства, количества которых хватит не более, чем на три месяца.

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