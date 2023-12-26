Россияне высказались о подорожании и дефиците лекарств в России

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В настоящий момент, в условиях, когда растет заболеваемость, потребность в лекарствах у граждан будет увеличиваться.
В опросе поучаствовали 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. 91% респондентов высказались о подорожании, а 36% рассказали о недоступности лекарственных препаратов. Об этом сообщают журналисты «Новых известий».
По данным Росздравнадзора, россияне обеспечены препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших на предстоящие 9,4 месяца. Рост цен здесь обозначили в 4,8%.
Многие препараты просто уходят с рынка из-за ценового регулирования. Цены на жизненно необходимые препараты устанавливает государство, а доллар дорожает, производитель не вписывается в установленную цену, следовательно препараты исчезают, — рассказал глава Лиги защиты пациентов Александр Саверский.
Лидерами среди лекарств по подорожанию стали обезболивающие, иммуностимулирующие и седативные средства. Также сильно подорожали в этом году жаропонижающие и антигистаминные лекарства — на 15,5 и 10,8% соответственно.
В том числе рост цен на вышеперечисленные препараты объясняется повышением спроса на них. К тому же после подорожания на эти лекарства увеличился спрос, из-за чего они еще раз взлетели в цене.
По данным экспертов, в течение года в ряде аптек наблюдался дефицит некоторых лекарств — антибиотиков, жаропонижающих, антидепрессантов, препаратов от рака и так далее.
По сведениям зампреда комитета по охране здоровья Госдумы Алексея Куринного, стоимость импортных фармацевтических субстанций, из которых производятся лекарства, начала увеличиваться. А некоторые компоненты вовсе подорожали на 40–100%.
По мнению зампреда, на складах хранятся годовые запасы медикаментов. Однако есть лекарства, количества которых хватит не более, чем на три месяца.