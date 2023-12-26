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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В школе Екатеринбурга с родителей собирают 300 тысяч рублей

«С класса по пять тысяч»: в школе Екатеринбурга с родителей собирают 300 тысяч

26 декабря 2023, 11:06
Фото: Midjourney

В школе Екатеринбурга с родителей собирают 300 тысяч рублей

В школе №123, которая расположена в Академическом районе Екатеринбурга, с родителей учеников собирают 300 тысяч рублей. Такую сумму, как утверждает мама ученика, должны собрать несколько классов.

Их попросили подписать договоры о том, что деньги будут внесены. Теперь с каждого класса собирают по пять тысяч рублей. Средства требуются для установки в школе камер. Они нужны для борьбы с местными вандалами, пишет Е1.

Мать одного из школьников рассказала, что родительский комитет уже составил таблицу с должниками — с этих родителей требуют деньги. Мать ученика назвала это действо поборами под предлогом добровольного пожертвования.

Также, по ее данным, все средства офийиально проходят через бухгалтерию. Тем не менее, эти взносы больше принудительные, чем добровольные, так как не все хотят скидываться.

По ее данным, на нужды классов их обязали собрать 300 тысяч рублей. В школе 71 класс. Каждый класс, чтобы собрать такую сумму, долен сдать по пять тысяч рублей.

В департаменте образования отметили, что пожертвования, которые проводятся путем подписания договора, это законно.

Ранее на поборы жаловались родители учеников гимназии №40 в Екатеринбурге.

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