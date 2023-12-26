Столкнулись три грузовика, один пострадавший: ночью на Пермском тракте случилось ДТП

Инцидент произошел ночью 26 декабря. Аварию спровоцировал автоводитель машины «МАЗ», совершив наезд на стоящую «ГАЗель» и грузовик с полуприцепом. Шофер «ГАЗа» отправлен в больницу. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, организовано движение транспорта по одной полосе