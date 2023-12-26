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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:05

Три грузовика столкнулись на трассе под Екатеринбургом

Столкнулись три грузовика, один пострадавший: ночью на Пермском тракте случилось ДТП

26 декабря 2023, 06:05
Фото: Управление Госавтоинспекции

Три грузовика столкнулись на трассе под Екатеринбургом

На трассе Пермь-Екатеринбург ночью 26 декабря произошло ДТП с участием трех грузовиков.

Инцидент произошел ночью 26 декабря. Аварию спровоцировал автоводитель машины «МАЗ», совершив наезд на стоящую «ГАЗель» и грузовик с полуприцепом. Шофер «ГАЗа» отправлен в больницу. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, организовано движение транспорта по одной полосе

Ситуацию на дорогах усугубляют атмосферные осадки в виде ледяного дождя. В связи с дорожными условиями, Госавтоинспекция рекомендует неопытным водителям воздержаться от поездок, остальным — соблюдать максимальную осторожность, выбирая соответствующую скорость движения своего автомобиля.

Ранее на Пермском трактае после столкновения молоковоза и грузовика Scania временно был перекрыт участок дороги.

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