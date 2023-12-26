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Свердловчане стали чаще дарить на Новый год подарки для здоровья

Свердловчане стали чаще дарить на Новый год подарки для здоровья

26 декабря 2023, 07:00
Фото: пресс-служба «Здравсити»
Предновогодний ажиотаж стал затрагивать и аптеки. В последний месяц года продажи лекарств и других аптечных товаров вырастают в среднем на 20% относительно ноября, рассказали в маркетплейсе здоровья «Здравсити». При этом все большую долю в покупках начали занимать аптечная косметика и витамины.

В Свердловской области спрос на подарки для здоровья также стал заметно выше. По данным «Здравсити», продажи аптечной косметики за неполный декабрь уже увеличились на 13%, а витаминов продано на 36% упаковок больше, чем в ноябре. В последние годы это становится трендом — на волне растущей популярности ЗОЖ дарить полезные для здоровья и красоты подарочные наборы.

Спрос подогревают и различные предновогодние акции, которые аптечные сервисы проводят именно на упомянутые категории товаров.

Однако продажи растут и в категории лекарств.

— Зима богата на различные простудно-вирусные заболевания. Плюс новогодние праздники, которые зачастую чреваты пищевыми расстройствами и обострениями хронических болезней. Поэтому декабрь — период, когда покупают не только подарки для здоровья, но и пополняют домашнюю аптечку, — говорит руководитель департамента онлайн-продаж «Здравсити» Илья Николаев.

Еще один драйвер спроса, который также отмечает эксперт, — ожидание роста цен с наступлением нового года, который присутствует во многих сферах жизни, особенно в социальной. Поэтому декабрь отличается повышенной динамикой продаж аптечных товаров — в ожидании инфляционного роста потребители закупают лекарства впрок.

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