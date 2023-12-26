Свердловчане стали чаще дарить на Новый год подарки для здоровья

В Свердловской области спрос на подарки для здоровья также стал заметно выше. По данным «Здравсити», продажи аптечной косметики за неполный декабрь уже увеличились на 13%, а витаминов продано на 36% упаковок больше, чем в ноябре. В последние годы это становится трендом — на волне растущей популярности ЗОЖ дарить полезные для здоровья и красоты подарочные наборы.