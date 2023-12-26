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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

Свердловские энергетики меняют режим работы на время новогодних каникул

Свердловские энергетики переходят на новогодний режим работы

26 декабря 2023, 13:47
Фото: 1MI

Свердловские энергетики меняют режим работы на время новогодних каникул

«Облкоммунэнерго» Свердловской области будет работать в режиме повышенной готовности во время новогодних каникул.

По информации, предоставленной пресс-службой компании, на время новогодних каникул останавливаются все запланированные работы на оборудовании, кроме аварийно-восстановительных мероприятий в случае возникновения нештатных ситуаций.

С целью обеспечения оперативности и эффективности работы, «Облкоммунэнерго» провело все необходимые проверки, в частности, для принятия мер в случае чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, сотрудники прошли дополнительные инструктажи, а вопросы пропускного режима и пожарной безопасности были усилены. Важно отметить, что будет установлено круглосуточное дежурство на время каникул.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю перед Новым годом в Нижнем Тагиле ожидаются отключения электричества.

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