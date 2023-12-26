Свердловские энергетики переходят на новогодний режим работы

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
По информации, предоставленной пресс-службой компании, на время новогодних каникул останавливаются все запланированные работы на оборудовании, кроме аварийно-восстановительных мероприятий в случае возникновения нештатных ситуаций.
С целью обеспечения оперативности и эффективности работы, «Облкоммунэнерго» провело все необходимые проверки, в частности, для принятия мер в случае чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, сотрудники прошли дополнительные инструктажи, а вопросы пропускного режима и пожарной безопасности были усилены. Важно отметить, что будет установлено круглосуточное дежурство на время каникул.
Ранее сообщалось, что в последнюю неделю перед Новым годом в Нижнем Тагиле ожидаются отключения электричества.