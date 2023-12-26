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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Свердловской области министр назвал причины падения рождаемости в регионе

Свердловский министр заявил о нехватке денег для рождения первого ребенка

26 декабря 2023, 10:55
Фото: Midjourney

В Свердловской области министр назвал причины падения рождаемости в регионе

В Свердловской области на создание семьи и рождение детей влияют многие факторы, сообщает свердловский министр.

По словам главы министерства социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, материальные выплаты не становятся основным фактором, воздействующим на появление семей в регионе.

Как сообщает Злоказов, теперь жители области вступают в брак позже, согласно данным статистики. Кроме того, люди решают завести ребенка при наличии семьи и устойчивого положения, а не только материальных выплат.

Данные Росстата показывают, что за текущий год в регионе появилось на свет более 30 тысяч человек, а умерло более 46 тысяч. Более того, область занимает первое место в рейтинге регионов по числу проведенных абортов. Все эти факторы также влияют на уменьшение рождаемости.

Ранее сообщалось, что свердловчанка призналась, что не жалеет, что бросила ребенка в роддоме.

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