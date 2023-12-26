Свердловский министр заявил о нехватке денег для рождения первого ребенка

Данные Росстата показывают, что за текущий год в регионе появилось на свет более 30 тысяч человек, а умерло более 46 тысяч. Более того, область занимает первое место в рейтинге регионов по числу проведенных абортов. Все эти факторы также влияют на уменьшение рождаемости.