Свердловский министр заявил о нехватке денег для рождения первого ребенка

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
По словам главы министерства социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, материальные выплаты не становятся основным фактором, воздействующим на появление семей в регионе.
Как сообщает Злоказов, теперь жители области вступают в брак позже, согласно данным статистики. Кроме того, люди решают завести ребенка при наличии семьи и устойчивого положения, а не только материальных выплат.
Данные Росстата показывают, что за текущий год в регионе появилось на свет более 30 тысяч человек, а умерло более 46 тысяч. Более того, область занимает первое место в рейтинге регионов по числу проведенных абортов. Все эти факторы также влияют на уменьшение рождаемости.
Ранее сообщалось, что свердловчанка призналась, что не жалеет, что бросила ребенка в роддоме.