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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Свердловской области назвали список самых цитируемых СМИ

TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила

26 декабря 2023, 08:25
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области назвали список самых цитируемых СМИ

TagilCity.ru вошел в десятку самых цитируемых СМИ Свердловской области и в ТОП-10 стал единственным изданием из Нижнего Тагила.

В первую тройку по цитируемости среди средств массовой информации в регионе стали Ura.ru, E1 и «Комсомольская правда — Екатеринбург». Издание TagilCity.ru расположилось на седьмой строке рейтинга с индексом цитирования 55,68. Напомним, ИЦ учитывает упоминания изданий на электронных, печатных и ТВ-изданиях.

Еще одно СМИ из Нижнего Тагила — АН «Между строк» — заняло 17 строчку среди свердловских коллег с ИЦ 11,60. Всего в рейтинге 25 изданий Свердловской области.

Рейтинг составлен на основе подсчетов «Медиалогии» за III квартал 2023 года. 

TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила в ноябре 2023 года
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Рейтинг#Медиалогия#СМИ#Топ-10#Екатеринбург#Юлия Мамонтова
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