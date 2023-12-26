TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В первую тройку по цитируемости среди средств массовой информации в регионе стали Ura.ru, E1 и «Комсомольская правда — Екатеринбург». Издание TagilCity.ru расположилось на седьмой строке рейтинга с индексом цитирования 55,68. Напомним, ИЦ учитывает упоминания изданий на электронных, печатных и ТВ-изданиях.
Еще одно СМИ из Нижнего Тагила — АН «Между строк» — заняло 17 строчку среди свердловских коллег с ИЦ 11,60. Всего в рейтинге 25 изданий Свердловской области.
Рейтинг составлен на основе подсчетов «Медиалогии» за III квартал 2023 года.