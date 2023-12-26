TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила

В первую тройку по цитируемости среди средств массовой информации в регионе стали Ura.ru, E1 и «Комсомольская правда — Екатеринбург». Издание TagilCity.ru расположилось на седьмой строке рейтинга с индексом цитирования 55,68. Напомним, ИЦ учитывает упоминания изданий на электронных, печатных и ТВ-изданиях.