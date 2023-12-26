Ученые определили самый полезный сорт сыра для здоровья

Исследование показало, что этот сорт сыра благотворно влияет на уровень вредного холестерина в крови, способствуя его снижению. Для проверки этого был проведен эксперимент с участием 66 здоровых женщин. В течение шести недель они ежедневно употребляли по 57 грамм Ярлсберга или 50 грамм Камамбера.