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Ученые определили самый полезный сорт сыра для здоровья

26 декабря 2023, 06:53
Группа ученых провела исследование, чтобы определить, какой вид сыра является наиболее полезным для здоровья. Результаты этой работы были опубликованы в журнале British Medical Journal Nutrition Prevention & Health.

Оказалось, что сыр под названием Ярлсберг, изготавливаемый из коровьего молока в Восточной Норвегии, является самым полезным. Особенностью этого сыра являются присутствующие дырки, которые делают его таким узнаваемым. Вкус Ярлсберга отличается легкой ореховой ноткой, пишет ИА RuNews24.ru.

Исследование показало, что этот сорт сыра благотворно влияет на уровень вредного холестерина в крови, способствуя его снижению. Для проверки этого был проведен эксперимент с участием 66 здоровых женщин. В течение шести недель они ежедневно употребляли по 57 грамм Ярлсберга или 50 грамм Камамбера.

Результаты эксперимента показали, что уровень вредного холестерина существенно снизился у тех, кто ел Ярлсберг. Стоит отметить, что превышение уровня холестерина в крови может привести к развитию диабета второго типа.

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