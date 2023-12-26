В Екатеринбурге внезапно задымился трамвай. Причины устаналиваются

В минувшую субботу для жителей города был открыт трамвайный маршрут №1: Академический — центр — Вторчермет. Проект планировали запустить еще в 2008 году, но строительство новой линии началось только в 2021 году. И спустя несколько дней после открытия один из трамваев, осуществлявший рейс, задымился.