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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:10

Трамвай на новой линии в Екатеринбурге задымился

В Екатеринбурге внезапно задымился трамвай. Причины устаналиваются

26 декабря 2023, 11:08
Фото: 1MI

Трамвай на новой линии в Екатеринбурге задымился

Трамвай задымился в Екатеринбурге на новой линии, открытой на днях.

В минувшую субботу для жителей города был открыт трамвайный маршрут №1: Академический — центр — Вторчермет. Проект планировали запустить еще в 2008 году, но строительство новой линии началось только в 2021 году. И спустя несколько дней после открытия один из трамваев, осуществлявший рейс, задымился.

Портал URA.RU сообщает, что, когда только трамвай прибыл на конечную станцию по новой линии, в салоне появились искры, а затем началось задымление. Все пассажиры, включая водителя и кондуктора, успели быстро покинуть салон трамвая. Причины задымления устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург планирует получить деньги у Москвы на новые трамваи.

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#Транспорт#Свердловская область#Трамвай#Трамваи#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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