В Екатеринбурге внезапно задымился трамвай. Причины устаналиваются

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В минувшую субботу для жителей города был открыт трамвайный маршрут №1: Академический — центр — Вторчермет. Проект планировали запустить еще в 2008 году, но строительство новой линии началось только в 2021 году. И спустя несколько дней после открытия один из трамваев, осуществлявший рейс, задымился.
Портал URA.RU сообщает, что, когда только трамвай прибыл на конечную станцию по новой линии, в салоне появились искры, а затем началось задымление. Все пассажиры, включая водителя и кондуктора, успели быстро покинуть салон трамвая. Причины задымления устанавливаются.
Ранее сообщалось, что Екатеринбург планирует получить деньги у Москвы на новые трамваи.