В Екатеринбурге задымился торговый центр

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Спасатели приехали на место происшествия и обнаружили, что пожар исходит из фитнес-центра. МЧС региона отмечает, что очагом возгорания стала обшивка сауны. Специалисты оперативно устранили пожар.
Во время ликвидации пожара была задействованы спецтехника, 150 человек успешно эвакуировано. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются дознавателями.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина чуть не задохнулась от дыма из-за пожара в чужой квартире.