tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Пожар в торгово-развлекательном центре Екатеринбурга ликвидирован

В Екатеринбурге задымился торговый центр

26 декабря 2023, 15:14
Фото: Midjourney

Пожар в торгово-развлекательном центре Екатеринбурга ликвидирован

В Екатеринбурге произошел пожар в торгово-развлекательном центре на улице Сулимова.

Спасатели приехали на место происшествия и обнаружили, что пожар исходит из фитнес-центра. МЧС региона отмечает, что очагом возгорания стала обшивка сауны. Специалисты оперативно устранили пожар.

Во время ликвидации пожара была задействованы спецтехника, 150 человек успешно эвакуировано. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются дознавателями.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина чуть не задохнулась от дыма из-за пожара в чужой квартире.

СК Свердловской области рассказал детали пожара 15 декабря
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Свердловской области спас лежачую пенсионерку из пожараВся в дыму и копоти: школа пострадала от пожара в соседнем здании в ЕкатеринбургеПенсионерка заживо сгорела в пожаре в садовом доме под Екатеринбургом
#Пожар#Спасатели#Торговый центр#Торговый комплекс#Екатеринбург#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Сегодня, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Сегодня, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
Вчера, 16:51
«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Вчера, 14:56
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Вчера, 15:30
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Сегодня, 08:25