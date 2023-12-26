В Екатеринбурге женщина чуть не задохнулась от дыма из-за пожара в чужой квартире

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
Воспламенение было зафиксировано в утреннее время 26 декабря. Загорелась кладовка, которая находится около лифта на третьем этаже. В результате весь подъезд оказался затянут дымом, пишет Е1.
На место прибыли пожарные в составе 11 человек. За 18 минут они потушили пламя. Спасены были три человека, находящихся в опасности. Их эвакуировали на улицу по лестнице. Еще трое выбежали на улицу самостоятельно еще до приезда МЧС.
Местная жительница, которую спасатели вывели на улицу, рассказала, что она недавно легла спать, было около пяти часов утра, как вдруг услышала стук в дверь. Это были спасатели, которые требовали открыть дверь и немедленно последовать за ними.
В этот момент у женщины начался кашель, а также у нее заслезились глаза. Она почувствовала сильный запах гари и немедленно выбежала в подъезд, где все было в дыму. Спасатели помогли ей дойти до улицы.
После проветривания помещения жильцов запустили обратно в квартиры. Никто не пострадал.
Ранее в Екатеринбурге сгорел пункт «Озон». Продавцам и покупателям обещали выплатить компенсации.