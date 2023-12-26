В Нижнем Тагиле пропала пенсионерка, которая плохо ориентируется на улице

По информации полиции, пожилая женщина ушла из дома по Уральскому проспекту днем и до настоящего времени не вернулась. Согласно словам ее сына, они планировали вместе совершить поездку, однако в последний момент женщина приняла решение остаться в квартире. Впоследствии, когда сын вернулся домой, то не найдя мать, забеспокоился.