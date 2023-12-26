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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают пожилую женщину

В Нижнем Тагиле пропала пенсионерка, которая плохо ориентируется на улице

26 декабря 2023, 17:03
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают пожилую женщину

Отдел полиции Нижнего Тагила разыскивает Валентину Шабанову.

По информации полиции, пожилая женщина ушла из дома по Уральскому проспекту днем и до настоящего времени не вернулась. Согласно словам ее сына, они планировали вместе совершить поездку, однако в последний момент женщина приняла решение остаться в квартире. Впоследствии, когда сын вернулся домой, то не найдя мать, забеспокоился.

Фото: Полиция Нижнего Тагила

Дело в том, что женщина плохо ориентируется на улице без сопровождения, и она может заблудиться.

Сообщается, что женщина одета в синий пуховик и белую вязаную шапку. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия для поиска пенсионерки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завершены поиски 19-летнего молодого человека.

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