В Нижнем Тагиле пропала пенсионерка, которая плохо ориентируется на улице

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
По информации полиции, пожилая женщина ушла из дома по Уральскому проспекту днем и до настоящего времени не вернулась. Согласно словам ее сына, они планировали вместе совершить поездку, однако в последний момент женщина приняла решение остаться в квартире. Впоследствии, когда сын вернулся домой, то не найдя мать, забеспокоился.
Дело в том, что женщина плохо ориентируется на улице без сопровождения, и она может заблудиться.
Сообщается, что женщина одета в синий пуховик и белую вязаную шапку. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия для поиска пенсионерки.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завершены поиски 19-летнего молодого человека.