В Нижнем Тагиле затруднено движение из-за аварии

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Это касается той проезжей части, которая находится чуть не доезжая до Коксохима. По словам очевидца, там столкнулись три автомобиля. По его словам, одна из машин оказалась сильно повреждена, сообщает мужчина. Движение на на этом месте контролируют сотрудники ГИБДД. Об этом подписчик рассказал в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Я за рулем был, из-за снега еще тяжелое движение на этом участке. Машина прямо посередине, поперек дороги стоит, ВАЗ-2112, которая сильно пострадала, все в одну полосу едут из-за этого, — рассказал очевидец.
В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что подробности будут известны позднее.
Ранее, 24 декабря на улице Проселочная в Нижнем Тагиле столкнулись три автомобиля. Виновник ДТП, который находился за рулем BMW, до этого привлекался к административной ответственности 95 раз.