В Нижнем Тагиле затруднено движение из-за аварии

Это касается той проезжей части, которая находится чуть не доезжая до Коксохима. По словам очевидца, там столкнулись три автомобиля. По его словам, одна из машин оказалась сильно повреждена, сообщает мужчина. Движение на на этом месте контролируют сотрудники ГИБДД. Об этом подписчик рассказал в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».