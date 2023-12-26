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Свердловский суд вернул дело мужчины, обругавшего мальчика в шапке с Z

В Свердловской области снова рассматривают дело мужчины, оскорбившего сына бойца СВО

26 декабря 2023, 14:39
Фото: Midjourney

Свердловский суд вернул дело мужчины, обругавшего мальчика в шапке с Z

Суд в Свердловской области отклонил запрос Александра Неустроева, оскорбившего ребенка бойца СВО из-за шапки, на которой была буква Z.

Решено не прекращать уголовное дело и передать его на повторное расследование в следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбурга.

Напомним, что все случилось весной в Екатеринбурге, когда Неустроев накричал на мальчика из-за шапки с символом Z, который носит эту шапку в поддержку своего отца, участника специальной военной операции.

Летом суд назначил Неустроеву штраф и прекратил уголовное дело. Но депутаты Государственной Думы РФ были шокированы решением суда и написали жалобы в прокуратуру. В результате осенью дело Неустроева было возвращено в суд, прежнее решение отменено. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что с екатеринбурженки потребовали 2 миллиона за убийство троих детей.

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