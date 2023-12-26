В Свердловской области снова рассматривают дело мужчины, оскорбившего сына бойца СВО

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Решено не прекращать уголовное дело и передать его на повторное расследование в следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбурга.
Напомним, что все случилось весной в Екатеринбурге, когда Неустроев накричал на мальчика из-за шапки с символом Z, который носит эту шапку в поддержку своего отца, участника специальной военной операции.
Летом суд назначил Неустроеву штраф и прекратил уголовное дело. Но депутаты Государственной Думы РФ были шокированы решением суда и написали жалобы в прокуратуру. В результате осенью дело Неустроева было возвращено в суд, прежнее решение отменено. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что с екатеринбурженки потребовали 2 миллиона за убийство троих детей.