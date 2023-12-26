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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Новые автобусы прибыли в Верхнюю Пышму

В Верхнюю Пышму прибыли пять новых автобусов

26 декабря 2023, 09:35
Фото: Midjourney

Новые автобусы прибыли в Верхнюю Пышму

Пять новых автобусов приехали в город Верхняя Пышма. С 27 декабря они начнут функционировать, а пока водители проходят обучение вождению.

Новая техника будет выполнять маршруты №161 «Педуниверситет — поселок Санаторный», а также два кольцевых маршрута до трамвайного кольца в городе.

Отмечается, что автобусы облегчат действующие направления. Вместе с тем новые автобусы не будут замещать отмененные в ноябре маршруты №108 и №111, поскольку впоследствии они будут восстановлены.

В целом в регионе будет постепенно обновлен автопарк. Сообщается, что на это выделяют примерно 2 млрд рублей. По словам замминистра транспорта региона Дмитрия Брусянина, в области ожидается поступление более 200 автобусов.

Ранее сообщались маршруты автобусов в Нижнем Тагиле.

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