В Верхнюю Пышму прибыли пять новых автобусов

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Новая техника будет выполнять маршруты №161 «Педуниверситет — поселок Санаторный», а также два кольцевых маршрута до трамвайного кольца в городе.
Отмечается, что автобусы облегчат действующие направления. Вместе с тем новые автобусы не будут замещать отмененные в ноябре маршруты №108 и №111, поскольку впоследствии они будут восстановлены.
В целом в регионе будет постепенно обновлен автопарк. Сообщается, что на это выделяют примерно 2 млрд рублей. По словам замминистра транспорта региона Дмитрия Брусянина, в области ожидается поступление более 200 автобусов.
Ранее сообщались маршруты автобусов в Нижнем Тагиле.