Виновник привлекался 95 раз. Три автомобиля столкнулись на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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33-летний водитель BMW ехал со стороны улицы Горбуновская в сторону Октябрьского проспекта, не справился с управлением и врезался в стоящий Land Rover, за рулем которого была 42-летняя женщина. После этого автомобиль виновника, по информации ГИБДД, отбросило на едущий навстречу «Соболь» (ГАЗ-2217).
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ГАЗ-2217 — женщина 1986 года рождения. После осмотра СМП с диагнозом ушибленная рана головы, ушиб и ссадина правой голени, отпущена домой, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Медосвидетельствование показало, что все участники аварии были трезвыми. Кроме того, сотрудники дорожной полиции установили, что водитель BMW привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 95 раз. Сам он пояснил, что ехал со скоростью 40 км/ч, когда едущий впереди Land Rover резко затормозил. После этого он потерял управление и выехал на встречную полосу.