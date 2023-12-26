Виновник привлекался 95 раз. Три автомобиля столкнулись на ГГМ в Нижнем Тагиле

Медосвидетельствование показало, что все участники аварии были трезвыми. Кроме того, сотрудники дорожной полиции установили, что водитель BMW привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 95 раз. Сам он пояснил, что ехал со скоростью 40 км/ч, когда едущий впереди Land Rover резко затормозил. После этого он потерял управление и выехал на встречную полосу.