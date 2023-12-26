tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Массовое ДТП произошло на ГГМ в Нижнем Тагиле

Виновник привлекался 95 раз. Три автомобиля столкнулись на ГГМ в Нижнем Тагиле

26 декабря 2023, 05:46
Фото: Midjourney

Массовое ДТП произошло на ГГМ в Нижнем Тагиле

24 декабря на улице Проселочная в Нижнем Тагиле столкнулись три автомобиля. Как оказалось, виновник аварии — водитель BMW — привлекался к административной ответственности 95 раз.

33-летний водитель BMW ехал со стороны улицы Горбуновская в сторону Октябрьского проспекта, не справился с управлением и врезался в стоящий Land Rover, за рулем которого была 42-летняя женщина. После этого автомобиль виновника, по информации ГИБДД, отбросило на едущий навстречу «Соболь» (ГАЗ-2217).

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ГАЗ-2217 — женщина 1986 года рождения. После осмотра СМП с диагнозом ушибленная рана головы, ушиб и ссадина правой голени, отпущена домой, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Медосвидетельствование показало, что все участники аварии были трезвыми. Кроме того, сотрудники дорожной полиции установили, что водитель BMW привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 95 раз. Сам он пояснил, что ехал со скоростью 40 км/ч, когда едущий впереди Land Rover резко затормозил. После этого он потерял управление и выехал на встречную полосу.

«Переходил дорогу на зеленый»: водитель сбил пешехода на перекрестке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Появились кадры с места аварии, из-за которой перекрыли Пермский трактСотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила разыскивают очевидцев ДТППенсионер погиб в ДТП с ГАЗом в Свердловской области
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#ГИБДД#Анна Григорьева#BMW#Land Rover#Екатеринбург#Автомобили
Подпишитесь
«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Вчера, 14:56
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Вчера, 15:30
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
Вчера, 16:51
Мог потерять память. В Екатеринбурге завершены поиски 19-летнего молодого человека
Сегодня, 03:20
Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:23
Когда жители Нижнего Тагила будут отдыхать в 2024 году
Вчера, 13:14