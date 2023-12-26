Врачи из Свердловской области спасли 2-летнюю девочку без одежды

Девочку нашли в сугробе недалеко от дома в конце ноября текущего года. Сообщается, что на ребенке был только памперс и она почти не дышала. Первыми девочке помогла бригада скорой помощи из поселка Красноярка, однако после реанимации ребенок пережил вторую клиническую смерть во время ее перевозки в больницу.