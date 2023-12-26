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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

Свердловские медики спасли ребенка после двух клинических смертей

Врачи из Свердловской области спасли 2-летнюю девочку без одежды

26 декабря 2023, 11:29
Фото: 1MI

Свердловские медики спасли ребенка после двух клинических смертей

Врачи из Свердловской области спасли двухлетнюю девочку, которая оказалась в сугробе только в памперсах.

Благодаря работе врачей девочку вернули к жизни после двух клинических смертей, сообщает региональный департамент информационной политики.

Девочку нашли в сугробе недалеко от дома в конце ноября текущего года. Сообщается, что на ребенке был только памперс и она почти не дышала. Первыми девочке помогла бригада скорой помощи из поселка Красноярка, однако после реанимации ребенок пережил вторую клиническую смерть во время ее перевозки в больницу.

Медики продолжали осуществлять реанимационные меры, а затем передали ребенка реаниматологам, которые спасли ребенка.

Впоследствии ее доставили в профильный Краснотурьинский межмуниципальный центр, а затем девочку отправили в больницу в Екатеринбурге. Сейчас ребенок дома с родителями. Как отмечают врачи, с ней все в порядке.

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