Врачи из Свердловской области спасли 2-летнюю девочку без одежды

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Благодаря работе врачей девочку вернули к жизни после двух клинических смертей, сообщает региональный департамент информационной политики.
Девочку нашли в сугробе недалеко от дома в конце ноября текущего года. Сообщается, что на ребенке был только памперс и она почти не дышала. Первыми девочке помогла бригада скорой помощи из поселка Красноярка, однако после реанимации ребенок пережил вторую клиническую смерть во время ее перевозки в больницу.
Медики продолжали осуществлять реанимационные меры, а затем передали ребенка реаниматологам, которые спасли ребенка.
Впоследствии ее доставили в профильный Краснотурьинский межмуниципальный центр, а затем девочку отправили в больницу в Екатеринбурге. Сейчас ребенок дома с родителями. Как отмечают врачи, с ней все в порядке.
Ранее педиатр рассказала о тревожных симптомах ОРВИ у детей.