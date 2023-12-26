Врачи провели сложную процедуру нерожденному ребенку в Кузбассе

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:39
Updated Сегодня, 20:39
Медики из Кузбасса провели очень сложную процедуру еще нерожденному ребенку, пишет sibdepo.ru.
Высокотехнологичную операцию сделали врачи в Кузбасской областной клинической больнице имени С. В. Беляева. Проблему с несовместимостью резус-факторов у будущей матери и плода обнаружили в ходе планового УЗИ. Из-за этой несовместимости младенец страдал от тяжелой формы анемии.
Врачи решили провести переливание крови через пуповину матери, чтобы помочь ребенку. Операцию выполняли дважды до его рождения. После рождения малыш находился под присмотром анестезиологов-реаниматологов в течение 3 недель, а затем прошел обследования в отделении патологии новорожденных центра перинатологии.
Результаты показали, что он полностью здоров и может быть выписан домой.