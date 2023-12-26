Врачи провели сложную процедуру нерожденному ребенку в Кузбассе

Врачи решили провести переливание крови через пуповину матери, чтобы помочь ребенку. Операцию выполняли дважды до его рождения. После рождения малыш находился под присмотром анестезиологов-реаниматологов в течение 3 недель, а затем прошел обследования в отделении патологии новорожденных центра перинатологии.