Врачи рассказали, чем опасен новый штамм коронавируса «пирола»

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Согласно сведениям Минздрава РФ, ежедневно фиксируется рост заболеваемости коронавирусом и гриппом. Помимо сезонных ОРВИ добавился еще и новый штамм вируса, являющегося возбудителем ковида. Месяцем ранее в России уже сообщалось о первых 10 случаях инфицирования новым штаммом коронавируса BA.2.86. Инфекционисты считают, что новый штамм является подвидом омикрона, который в получил название «пирола», пишет newizv.ru.
«Пирола» — чрезвычайно заразный штамм, но смертность от него практически нулевая. Об этом сказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Однако, по его словам, заболевание протекает достаточно неприятно, сопровождается сильным кашлем и температурой.
«Оно может давать осложнения в виде пневмонии. Также может развиваться постковидный синдром. До нового года заболеваемость будет расти», — добавил эксперт.
Об ухудшении эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в стране и двукратном росте заболеваемости за месяц в первых числах ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным оперштаба, на конец ноября рост заболеваемости COVID-19 за неделю составил 33%, и зафиксирован в 79 субъектах России. При этом росло и число госпитализированных (+25% по сравнению с предыдущей неделей).
Врач-инфекционист, педиатр, генеральный директор клиники «Лидер медицина» Евгений Тимаков отметил, что в настоящее время происходит циркуляция нескольких вирусов, в том числе ковид. По мнению специалиста, к симптомам заболевания относятся затяжной сильный кашель, заложенность носа и боль в горле.
Избежать нежелательных последствий поможет своевременное лечение проверенными противовирусными средствами, которые хорошо зарекомендовали себя. По этой причине в приоритете у многих врачей остаются препараты с действующим веществом молнупиравир (Мolnupiravir). Среди отечественных препаратов его содержит хорошо зарекомендовавший себя в пандемию «Эсперавир».
Действие молнупиравира основано на способности внесения ошибок в геномную РНК коронавируса. Кроме того, препарат эффективно лечит и другие РНК-вирусы. Другими словами, препарат помогает и при простуде, вызванной риновирусами.
Не стоит забывать, что для того, чтобы не заболеть, следует избегать массового скопления людей, чаще мыть руки, проветривать помещения и повышать иммунитет.