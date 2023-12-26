Врачи рассказали, чем опасен новый штамм коронавируса «пирола»

Об ухудшении эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в стране и двукратном росте заболеваемости за месяц в первых числах ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным оперштаба, на конец ноября рост заболеваемости COVID-19 за неделю составил 33%, и зафиксирован в 79 субъектах России. При этом росло и число госпитализированных (+25% по сравнению с предыдущей неделей).