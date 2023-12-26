Женщина пострадала в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Отмечается, что водитель автомобиля «ВАЗ 21124» двигался по улице Индустриальная в направлении улицы Фестивальной и смог справиться с машиной. В результате мужчина попал на дорогу со встречным движением, где случилось ДТП с Lada Granta.
Пассажирка машины Lada Granta получила серьезные травмы, ее отвезли в больницу. Водитель Lada Granta отказался от госпитализации. Оба автомобиля пострадали.
В отношении водителей была проведена процедура медицинского освидетельствования, которая показала, что они находились в трезвом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле прошел рейд, в ходе которого обнаружили пьяных водителей.