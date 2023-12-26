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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей

Женщина пострадала в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле

26 декабря 2023, 15:59
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей

Госавтоинспекция Нижнего Тагила сообщает, что произошло ДТП на улице Индустриальная.

Отмечается, что водитель автомобиля «ВАЗ 21124» двигался по улице Индустриальная в направлении улицы Фестивальной и смог справиться с машиной. В результате мужчина попал на дорогу со встречным движением, где случилось ДТП с Lada Granta.

Пассажирка машины Lada Granta получила серьезные травмы, ее отвезли в больницу. Водитель Lada Granta отказался от госпитализации. Оба автомобиля пострадали.

В отношении водителей была проведена процедура медицинского освидетельствования, которая показала, что они находились в трезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле прошел рейд, в ходе которого обнаружили пьяных водителей.

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