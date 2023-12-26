Жителя Верхней Пышмы пристыдили за кражу кабеля

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В результате совершения преступления отключился свет у большого количества местных жителей, сообщили в пресс-службе «Ростелекома». Известно, что мужчине 30 лет и он похитил кабель в феврале и марте нынешнего года. Весь ущерб оценивается в более чем 600 тысяч рублей.
Кроме того, как сообщает «Ростелеком», в прошлом году в Свердловской области произошло более 250 случаев кражи кабеля. Общая сумма хищений составила более 10 млн рублей.
Ранее сообщалось, что 40 тысяч штрафа заплатит тагильчанин за ложный донос.