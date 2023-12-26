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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Житель Верхней Пышмы приговорили к 4 годам за кражу кабеля

Жителя Верхней Пышмы пристыдили за кражу кабеля

26 декабря 2023, 14:03
Фото: 1MI

Житель Верхней Пышмы приговорили к 4 годам за кражу кабеля

Житель Верхней Пышмы был приговорен к четырем годам колонии за кражу двух километров кабеля.

В результате совершения преступления отключился свет у большого количества местных жителей, сообщили в пресс-службе «Ростелекома». Известно, что мужчине 30 лет и он похитил кабель в феврале и марте нынешнего года. Весь ущерб оценивается в более чем 600 тысяч рублей.

Кроме того, как сообщает «Ростелеком», в прошлом году в Свердловской области произошло более 250 случаев кражи кабеля. Общая сумма хищений составила более 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 40 тысяч штрафа заплатит тагильчанин за ложный донос.

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#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Кабель#Криминал#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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