Жителя Верхней Пышмы пристыдили за кражу кабеля

В результате совершения преступления отключился свет у большого количества местных жителей, сообщили в пресс-службе «Ростелекома». Известно, что мужчине 30 лет и он похитил кабель в феврале и марте нынешнего года. Весь ущерб оценивается в более чем 600 тысяч рублей.