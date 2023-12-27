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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Во время снегопада в Екатеринбурге за утро произошло 13 ДТП

13 аварий за утро произошло из-за снегопада в Екатеринбурге

27 декабря 2023, 07:02
Фото: 1MI

Во время снегопада в Екатеринбурге за утро произошло 13 ДТП

Утром 27 декабря в Екатеринбурге во время снегопада столкнулись как минимум 13 автомобилей.

Их зафиксировал сервис «Яндекс. Карты». Из-за снежной погоды движение на дорогах городах осложнено.

ДТП случились на пересечении Московской — Куйбышева, на Восточной — Декабристов. Три автобуса столкнулись в районе перекрестка 8 Марта — Щорса.

А на перекрестке 8 Марта — Рижский переулок в ДТП был задействован трактор. Пробки в городе сервис оценивает в семь баллов.

Напомним, что во вторник, 26 декабря, в уральской столице был зафиксирован снежный рекорд — снега выпало столько же, сколько в последний раз выпадало в декабре 1917 года. Это 21 миллиметр снежного покрова.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Снег#Осадки#Снегопад#Трактор#Екатеринбург#Пробки#Дарья Сорокина
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