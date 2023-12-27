13 аварий за утро произошло из-за снегопада в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Их зафиксировал сервис «Яндекс. Карты». Из-за снежной погоды движение на дорогах городах осложнено.
ДТП случились на пересечении Московской — Куйбышева, на Восточной — Декабристов. Три автобуса столкнулись в районе перекрестка 8 Марта — Щорса.
А на перекрестке 8 Марта — Рижский переулок в ДТП был задействован трактор. Пробки в городе сервис оценивает в семь баллов.
Напомним, что во вторник, 26 декабря, в уральской столице был зафиксирован снежный рекорд — снега выпало столько же, сколько в последний раз выпадало в декабре 1917 года. Это 21 миллиметр снежного покрова.