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Иск на 340 тысяч рублей выиграл житель Екатеринбурга против ФССП

340 тысяч отсудил у приставов житель Екатеринбурга за несостоявшийся отдых в Эмиратах

27 декабря 2023, 06:11
Фото: 1MI

Иск на 340 тысяч рублей выиграл житель Екатеринбурга против ФССП

Отдых за границей сорвался из-за наложения ФССП незаконного запрета на выезд свердловчанина из страны.

О существовании постановления гражданин узнал только в день вылета из «Кольцово». В судебном порядке мужчине удалось доказать действия службы приставов незаконными и взыскать в свою пользу стоимость путевки, судебные издержки и моральную компенсацию. Размер компенсации за несостоявшийся отпуск составил более 340 тысяч рублей.

ФССП опротестовать решение суда не удалось. В вышестоящей инстанции решение коллег признали правомерным.

Напоминаем, более 530 тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за границу РФ.

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