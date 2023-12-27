340 тысяч отсудил у приставов житель Екатеринбурга за несостоявшийся отдых в Эмиратах

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:11
О существовании постановления гражданин узнал только в день вылета из «Кольцово». В судебном порядке мужчине удалось доказать действия службы приставов незаконными и взыскать в свою пользу стоимость путевки, судебные издержки и моральную компенсацию. Размер компенсации за несостоявшийся отпуск составил более 340 тысяч рублей.
ФССП опротестовать решение суда не удалось. В вышестоящей инстанции решение коллег признали правомерным.
Напоминаем, более 530 тысяч жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за границу РФ.