Автобус с пассажирами внутри влетел в грузовик на Серовском тракте. Водитель погиб

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
По данным ГИБДД по Свердловской области, автобус ехал из Тюмени в Краснотурьинск. Внутри находились 18 пассажиров. В какой-то момент автобус допустил столкновение с грузовым тонаром.
Водитель пассажирского транспорта погиб на месте. Еще 6 человек пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, следователи, а также МЧС и скорая помощь. Пока подробности случившегося неизвестны.
В Минздраве по Свердловской области рассказали, что все шестеро пострадавших доставлены в больницы. Четыре человека в Демидовскую больницу, еще двое — в горбольницу №4.
Напомним, второй день по всей Свердловской области наблюдаются сильные снегопады. ГИБДД в связи с этим выпустили предупреждение и попросили водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.