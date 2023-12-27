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Пассажирский автобус влетел в грузовик на трассе под Нижним Тагилом

Автобус с пассажирами внутри влетел в грузовик на Серовском тракте. Водитель погиб

27 декабря 2023, 03:25
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пассажирский автобус влетел в грузовик на трассе под Нижним Тагилом

Смертельное ДТП с автобусом и грузовиком произошло вблизи Нижнего Тагила. В результате погиб один человек, еще шестеро пострадали.

По данным ГИБДД по Свердловской области, автобус ехал из Тюмени в Краснотурьинск. Внутри находились 18 пассажиров. В какой-то момент автобус допустил столкновение с грузовым тонаром.

Водитель пассажирского транспорта погиб на месте. Еще 6 человек пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, следователи, а также МЧС и скорая помощь. Пока подробности случившегося неизвестны.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Минздраве по Свердловской области рассказали, что все шестеро пострадавших доставлены в больницы. Четыре человека в Демидовскую больницу, еще двое — в горбольницу №4.

Напомним, второй день по всей Свердловской области наблюдаются сильные снегопады. ГИБДД в связи с этим выпустили предупреждение и попросили водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.

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