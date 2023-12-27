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Автобус сбил пенсионерку на остановке в Каменске-Уральском

Автобус занесло на остановке в Каменске-Уральском. Под колесами оказалась пенсионерка

27 декабря 2023, 04:32
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Автобус сбил пенсионерку на остановке в Каменске-Уральском

Автобус сбил пенсионерку во время попытки разворота в Каменске-Уральском. Авария произошла 26 декабря на улице Московская, 4Е. Женщина выжила.

Ее забрала скорая помощь и доставила в больницу, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель рассказал, что решил развернуться. Но во время маневра задние колеса погрязли в снегу. Водитель пытался выбраться из снега, увеличив скорость. Однако задкнюю часть повело и контроль над маневром он потерял.

Напомним, под Нижним Тагилом на трассе автобус с пассажирами влетел в грузовик. В результате водитель скончался, а также пострадали шесть пассажиров.

Женщина пострадала в ДТП на Индустриальной в Нижнем Тагиле
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#ДТП#Автобус#Пенсионер#Водитель#Пострадавшие#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария
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