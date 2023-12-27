Автобус занесло на остановке в Каменске-Уральском. Под колесами оказалась пенсионерка

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Ее забрала скорая помощь и доставила в больницу, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Водитель рассказал, что решил развернуться. Но во время маневра задние колеса погрязли в снегу. Водитель пытался выбраться из снега, увеличив скорость. Однако задкнюю часть повело и контроль над маневром он потерял.
Напомним, под Нижним Тагилом на трассе автобус с пассажирами влетел в грузовик. В результате водитель скончался, а также пострадали шесть пассажиров.