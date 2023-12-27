Ажиотаж вокруг услуг дворников и техники наблюдается в Екатеринбурге в дни снегопада

Ну если с дворником как-то можно договориться, то снегоуборочный трактор даже за деньги не найти. По информации от управляющих компаний, заявки на технику расписаны до 1 января. Но несмотря на это, проблем с ручным трудом у них нет. А вот с вывозом снега пока повременят, в первую очередь расчищают внутридворовые территории. В некоторых товариществах и «управляшках» дворники начинают трудиться с 5 утра. С таким темпом коммунальщики Екатеринбурга планируют управиться со снегом за три дня.