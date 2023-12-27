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Дворники и снегоуборочная техника востребованы в Екатеринбурге

Ажиотаж вокруг услуг дворников и техники наблюдается в Екатеринбурге в дни снегопада

27 декабря 2023, 08:53
Фото: 1MI

Дворники и снегоуборочная техника востребованы в Екатеринбурге

Управляющие компании Екатеринбурга не справляются с объемами снега во дворах, а заявки на уборочную технику расписаны до января.

Цены на коммунальные услуги за один день резко поднялись. Например, за один час своей работы дворники просят в среднем 2 тысячи рублей, пишет E1.ru.

Ну если с дворником как-то можно договориться, то снегоуборочный трактор даже за деньги не найти. По информации от управляющих компаний, заявки на технику расписаны до 1 января. Но несмотря на это, проблем с ручным трудом у них нет. А вот с вывозом снега пока повременят, в первую очередь расчищают внутридворовые территории. В некоторых товариществах и «управляшках» дворники начинают трудиться с 5 утра. С таким темпом коммунальщики Екатеринбурга планируют управиться со снегом за три дня.

Ранее TagilCity.ru писала, в Талице оштрафован подрядчик за неубранный снег на остановочных комплексах.

Рекордное количество снега выпало в Екатеринбурге за сутки
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#Общество#Александра Логинова#Снег#ЖКХ#Управляющие компании#Управляющая компания#Техника#Уборка снега#Екатеринбург#Дворники
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