Ажиотаж вокруг услуг дворников и техники наблюдается в Екатеринбурге в дни снегопада

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Цены на коммунальные услуги за один день резко поднялись. Например, за один час своей работы дворники просят в среднем 2 тысячи рублей, пишет E1.ru.
Ну если с дворником как-то можно договориться, то снегоуборочный трактор даже за деньги не найти. По информации от управляющих компаний, заявки на технику расписаны до 1 января. Но несмотря на это, проблем с ручным трудом у них нет. А вот с вывозом снега пока повременят, в первую очередь расчищают внутридворовые территории. В некоторых товариществах и «управляшках» дворники начинают трудиться с 5 утра. С таким темпом коммунальщики Екатеринбурга планируют управиться со снегом за три дня.
Ранее TagilCity.ru писала, в Талице оштрафован подрядчик за неубранный снег на остановочных комплексах.