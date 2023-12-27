Больше суток люди стоят в пробке на Ново-Московском тракте

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
По словам свидетелей, появление затора вызвали грузовики, которые припарковались в два ряда, создав непроходимое препятствие на дороге в 14 километров. Даже скорая помощь не смогла обойти эту проблему.
Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, затор начался вчера около 16:00 в связи с обильным снегопадом и застрявшими грузовиками, и потоки машин разрослись на десятки километров. Участники движения провели всю ночь без сна, так как экстренные службы так и не приехали на помощь, как сообщают свидетели.
Пассажирам, застрявшим в междугородных автобусах, пришлось пройти домой пешком по трассе, тогда как водителям пришлось стоять в пробке.
Одна из женщин, Наталья, рассказала, что они с мужем отправились вчера на прием к онкологу, но так и не успели туда добраться. Семья прибыла в Екатеринбург только в 22:00. Согласно словам автомобилистов, никто не оказал им помощь или не организовал подвоз самого необходимого, так как все экстренные службы были заняты или не отвечали на звонки.
Помощь для застрявших на трассе Екатеринбург — Пермь пришла только через сутки. Однако это не была помощь от экстренных служб, а от местных жителей поселка Новоалексеевское. Местные жители собрали необходимые продукты и воду и предоставили их бесплатно для тех, кто оказался в суровых условиях пробки.
Ранее сообщалось, что пассажиры вытаскивали автобус из сугроба в Екатеринбурге.