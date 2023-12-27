Больше суток люди стоят в пробке на Ново-Московском тракте

Одна из женщин, Наталья, рассказала, что они с мужем отправились вчера на прием к онкологу, но так и не успели туда добраться. Семья прибыла в Екатеринбург только в 22:00. Согласно словам автомобилистов, никто не оказал им помощь или не организовал подвоз самого необходимого, так как все экстренные службы были заняты или не отвечали на звонки.