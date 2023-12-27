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Из-за непогоды свердловчане недовольны работой общественного транспорта

Давка и очереди: обозленные пассажиры не могут уехать в Екатеринбурге

27 декабря 2023, 08:20
Фото: 1MI

Из-за непогоды свердловчане недовольны работой общественного транспорта

Уральская непогода внесла свои коррективы в работу городского транспорта Екатеринбурга. После мощного снегопада выросла нагрузка на перевозчиков.

Многие водители прислушались к рекомендациям ГИБДД и отказалась от личного транспорта. Кто-то не смог выехать из двора и решил воспользоваться общественным транспортом.

В текущей ситуации пассажирам приходится подолгу ожидать своей очереди. В очередях происходит накал страстей, а в салонах давка, люди начали массово жаловаться. Например, в Академическом районе на линию выпустили одновагонные трамваи. Некоторые очевидцы отмечают несоответствие работы транспорта и ситуации на интерактивной карте, сообщает E1.ru.

Ранее сообщалось об очередях у станций метро в Екатеринбурге.

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#Общество#Транспорт#Александра Логинова#Автобус#Пассажиры#Трамвай#Автобусная остановка#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Очереди#Давка#Трамвайное движение
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