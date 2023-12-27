Давка и очереди: обозленные пассажиры не могут уехать в Екатеринбурге

В текущей ситуации пассажирам приходится подолгу ожидать своей очереди. В очередях происходит накал страстей, а в салонах давка, люди начали массово жаловаться. Например, в Академическом районе на линию выпустили одновагонные трамваи. Некоторые очевидцы отмечают несоответствие работы транспорта и ситуации на интерактивной карте, сообщает E1.ru.