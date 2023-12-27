Давка и очереди: обозленные пассажиры не могут уехать в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Многие водители прислушались к рекомендациям ГИБДД и отказалась от личного транспорта. Кто-то не смог выехать из двора и решил воспользоваться общественным транспортом.
В текущей ситуации пассажирам приходится подолгу ожидать своей очереди. В очередях происходит накал страстей, а в салонах давка, люди начали массово жаловаться. Например, в Академическом районе на линию выпустили одновагонные трамваи. Некоторые очевидцы отмечают несоответствие работы транспорта и ситуации на интерактивной карте, сообщает E1.ru.
Ранее сообщалось об очередях у станций метро в Екатеринбурге.