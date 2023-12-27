tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Депутаты Екатеринбурга приняли дефицитный бюджет

Дефицит бюджета Екатеринбурга в 2024 году составит 2 млрд рублей

27 декабря 2023, 04:18
Фото: Midjourney

Депутаты Екатеринбурга приняли дефицитный бюджет

В Екатеринбурге гордума утвердила бюджет на 2024 год. В результате он оказался дефицитным. Запланированные доходы за год — 76,5 млрд рублей, а траты составят — 78,5 млрд. Дефицит достигает 2 млрд рублей.

При этом, глава города Алексей Орлов утверждает, что больше всего трат будут направлены именно на социальную составляющую. В расходы заложено и благоустройство Екатеринбурга. Однако из общей суммы 62% расходов составит именно соцсфера.

Также ожидаются поступления и из других бюджетов. Сумма составляет 42,8 млрд рублей.

Также расходы будут направляться на зарплаты бюджетников, строительство школ, общественный транспорт и так далее. В частности, планируется построить две школы в будущем году.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты гордумы одобрили скандальную стройку в Екатеринбурге в районе парка 50-летия ВЛКСМ.

#Экономика#Город#Бюджет#Алексей Орлов#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Гордума
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Вчера, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Вчера, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
25 декабря, 16:51
Ледовый городок в Нижнем Тагиле, самое цитируемое СМИ и инопредприниматели города
Вчера, 17:42
В Нижнем Тагиле пропала пенсионерка, которая плохо ориентируется на улице
Вчера, 17:03
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Вчера, 08:25