Дефицит бюджета Екатеринбурга в 2024 году составит 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
При этом, глава города Алексей Орлов утверждает, что больше всего трат будут направлены именно на социальную составляющую. В расходы заложено и благоустройство Екатеринбурга. Однако из общей суммы 62% расходов составит именно соцсфера.
Также ожидаются поступления и из других бюджетов. Сумма составляет 42,8 млрд рублей.
Также расходы будут направляться на зарплаты бюджетников, строительство школ, общественный транспорт и так далее. В частности, планируется построить две школы в будущем году.
Напомним, ранее стало известно, что депутаты гордумы одобрили скандальную стройку в Екатеринбурге в районе парка 50-летия ВЛКСМ.