Девочка пострадала при пожаре в сауне ТЦ Екатеринбурга

В конце декабря в столице Урала произошло несколько инцидентов с возгораниями и пострадавшими. Так, в одной из квартир едва не погибла женщина из-за пожара у соседей. В другой день в Свердловской области мужчина спас старушку, прикованную к кровати: он увидел пожар в ее доме и поспешил на помощь.