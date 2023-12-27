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13-летняя девочка угорела при пожаре в сауне торгового центра Екатеринбурга

Девочка пострадала при пожаре в сауне ТЦ Екатеринбурга

27 декабря 2023, 05:36
Фото: 1MI

13-летняя девочка угорела при пожаре в сауне торгового центра Екатеринбурга

Вечером 26 декабря в торговом центре «Парк Хаус» в Екатеринбурге произошел пожар. Горела сауна в фитнес-клубе. Есть пострадавшие.

ЧП в сауне, по предварительным данным, произошло из-за замыкания электропроводки. Дым от пожара в местном фитнес-клубе окутал этаж. Известно, что в большинстве случаев печи в саунах в торговых центрах являются электрическими и нельзя, чтобы на них попадала вода.

Посетители торгового центра, а их было около 150 человек, были немедленно эвакуированы. Среди них было 15 детей, пишет Ura.ru.

Девочке, для которой обычный поход в торговый центр закончился госпитализацией, 13 лет. Юную екатеринбурженку направили в больницу, поскольку она надышалась едким дымом из-за пожара в сауне. О ситуации и принимаемых мерах журналистам сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Специалисты прокуратуры Кировского района города Екатеринбурга в настоящее время проводят собственную проверку и беседуют с представителями торгового центра и фитнес-клуба.

В конце декабря в столице Урала произошло несколько инцидентов с возгораниями и пострадавшими. Так, в одной из квартир едва не погибла женщина из-за пожара у соседей. В другой день в Свердловской области мужчина спас старушку, прикованную к кровати: он увидел пожар в ее доме и поспешил на помощь.

В Екатеринбурге женщина чуть не задохнулась от дыма из-за пожара в чужой квартире
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#Происшествия#Пожар#Дети#Свердловская область#Торговый центр#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Юлия Мамонтова
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