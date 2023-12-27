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В Нижнем Тагиле завершен первый этап капремонта Нового молодежного театра

«Действительно, новый»: в Тагиле окончен первый этап капремонта Молодежного театра

27 декабря 2023, 11:27
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле завершен первый этап капремонта Нового молодежного театра

В Нижнем Тагиле завершился первый этап капремонта Нового молодежного театра в Дзержинском районе. В следующем году там установят сценическое оборудование.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил обновленный Молодежный театр в конце декабря 2023 года. Он отметил, что капремонт полностью окончен, осталось поставить только кресла для зрителей в зале. Здание украшено новогодними атрибутами, в холле стоит яркая елка.

С моей точки зрения, получилось здорово и замечательно. Это достойное место на Вагонке, куда можно будет сходить и насладиться теми постановками, которые здесь будут играть актеры. Новый Молодежный театр, действительно, новый! — рассказал мэр в соцсетях.

Также градоначальник пояснил, что в 2024 году театр будет оснащен современным оборудованием для сцены, так как заявка уже подтверждена. Оно будет оплачено средствами федеральной программы.

Тагильчане в комментариях к посту оценили проведенный капитальный ремонт и отметили, что им уже очень хочется побывать внутри.

Напомним, стоимость работ по реконструкции здания составила 317,5 миллиона рублей. Вокруг театра за счет местного финансирования была обустроена территория, на которой смонтировали детскую площадку и летнюю сцену. Также на здании установили архитектурную подсветку.

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