Диетолог Музыченко: лишних килограммов во время праздников можно избежать

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Во время новогодних праздников многие люди забывают о правильном питании и начинают есть все подряд. Из-за этого не только фигура страдает, но и здоровье в целом.
Диетолог Антонина Музыченко рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сделать новогодний стол менее калорийным и избежать лишних килограммов во время праздников.
Главное, чтобы еда была менее жирной. Например, можно заменить свинину на курицу или индейку. Майонез лучше заменить на соус из сметаны и соли или на соус из йогурта и горчицы. Промышленные соки и напитки лучше заменить на домашние морсы или простую воду с добавками.
Традиционные гарниры, такие как белый рис и картофель, можно заменить на более калорийные альтернативы, например, бурый рис и батат. Запеченные бобовые также хороши для новогоднего стола.
Овощи и фрукты очень полезны, особенно сезонные. Однако важно не только выбирать нежирную пищу, но и контролировать размер порций. Лучше пробовать разные блюда немного и при необходимости брать еще, чем сразу есть большую порцию.
Диетолог рекомендует делать половину тарелки овощами и фруктами, четверть — злаковыми продуктами и еще четверть — белками. Хорошо есть тушеные или вареные блюда.
Важно начать с легких закусок, затем взять небольшую порцию основного блюда и только в конце ужина перейти к десерту. И самое главное — не забывать хорошо пережевывать пищу, чтобы быстрее почувствовать сытость.