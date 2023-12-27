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Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Диетолог Музыченко: лишних килограммов во время праздников можно избежать

Диетолог Музыченко: лишних килограммов во время праздников можно избежать

27 декабря 2023, 15:54
Фото: Midjourney
Диетолог Музыченко поделилась советами, как сделать новогодний стол менее калорийным: заменить жирную пищу на более легкую, использовать домашние соусы вместо майонеза, заменить промышленные напитки на натуральные, предпочитать овощи и фрукты, следить за размером порций и пережевывать еду тщательно.

Во время новогодних праздников многие люди забывают о правильном питании и начинают есть все подряд. Из-за этого не только фигура страдает, но и здоровье в целом.

Диетолог Антонина Музыченко рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сделать новогодний стол менее калорийным и избежать лишних килограммов во время праздников.

Главное, чтобы еда была менее жирной. Например, можно заменить свинину на курицу или индейку. Майонез лучше заменить на соус из сметаны и соли или на соус из йогурта и горчицы. Промышленные соки и напитки лучше заменить на домашние морсы или простую воду с добавками.

Традиционные гарниры, такие как белый рис и картофель, можно заменить на более калорийные альтернативы, например, бурый рис и батат. Запеченные бобовые также хороши для новогоднего стола.

Овощи и фрукты очень полезны, особенно сезонные. Однако важно не только выбирать нежирную пищу, но и контролировать размер порций. Лучше пробовать разные блюда немного и при необходимости брать еще, чем сразу есть большую порцию.

Диетолог рекомендует делать половину тарелки овощами и фруктами, четверть — злаковыми продуктами и еще четверть — белками. Хорошо есть тушеные или вареные блюда.

Важно начать с легких закусок, затем взять небольшую порцию основного блюда и только в конце ужина перейти к десерту. И самое главное — не забывать хорошо пережевывать пищу, чтобы быстрее почувствовать сытость.

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