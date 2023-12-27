Диетолог Музыченко: лишних килограммов во время праздников можно избежать

Главное, чтобы еда была менее жирной. Например, можно заменить свинину на курицу или индейку. Майонез лучше заменить на соус из сметаны и соли или на соус из йогурта и горчицы. Промышленные соки и напитки лучше заменить на домашние морсы или простую воду с добавками.