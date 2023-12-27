«Двери не закрываются»: к автобусам и метро в Екатеринбурге столпились очереди

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Снимками очередей поделились подписчики Telegram-канала «Свет Екб».
К примеру, затор наблюдается на улице Щербакова. Там, как утверждают очевидцы, горожане выискиваются в автобусы, двери у транспортных средств не закрываются, а места на всех не хватает.
Кроме того, очереди наблюдаются на станции метро «Чкаловская». Сложная ситуация наблюдается и в Солнечном микрорайоне, где в автобус №77 вместились далеко не все желающие.
Также видео сильной давки из автобуса №54 прислали подписчики. На кадрах видно, что в автобусе нет ни одного свободного стоячего места.
В центре Екатеринбурга и на ЖБИ, судя по снимкам, также отмечается загруженность транспорта людьми.
Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Екатеринбурге за утро 27 декабря произошло 13 аварий.