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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Очереди к автобусам и метро выстроились в Екатеринбурге

«Двери не закрываются»: к автобусам и метро в Екатеринбурге столпились очереди

27 декабря 2023, 07:26
Фото: «Свет Екб»

Очереди к автобусам и метро выстроились в Екатеринбурге

В Екатеринбурге горожане выстроились в очереди для того, чтобы попасть в автобусы и метро.

Снимками очередей поделились подписчики Telegram-канала «Свет Екб».

К примеру, затор наблюдается на улице Щербакова. Там, как утверждают очевидцы, горожане выискиваются в автобусы, двери у транспортных средств не закрываются, а места на всех не хватает.

Фото: «Свет Екб»

Кроме того, очереди наблюдаются на станции метро «Чкаловская». Сложная ситуация наблюдается и в Солнечном микрорайоне, где в автобус №77 вместились далеко не все желающие.

Также видео сильной давки из автобуса №54 прислали подписчики. На кадрах видно, что в автобусе нет ни одного свободного стоячего места.

В центре Екатеринбурга и на ЖБИ, судя по снимкам, также отмечается загруженность транспорта людьми.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Екатеринбурге за утро 27 декабря произошло 13 аварий.

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#Происшествия#Транспорт#Эксклюзив#Свердловская область#Метро#Автобусы#Екатеринбург#Очереди#Пробки#Дарья Сорокина#Загруженность#Толпы
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