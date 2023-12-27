Фальсификат сливочного масла выявлен магазинах Екатеринурга

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
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Мониторинг продукции на прилавках осуществлял Россельхознадзор. В перечень обнаруженного фальсификата попали четыре продукта от ИП Куваева И.В.:
Проверка качества проб определялось лабораторным путем.
В результате к производителю приняты меры ограничительного характера. Информация внесена в Единый реестр деклараций. Ранее действующие декларации о соответствии прекращены.
Это далеко не первая выявленная подделка сливочного масла в Екатеринбурге. Ранее ведомство обнаружило два наименования поддельной продукции, но производитель скрылся в неизвестном направлении.