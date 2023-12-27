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Поддельное сливочное масло обнаружено в магазинах Екатеринбурга

Фальсификат сливочного масла выявлен магазинах Екатеринурга

27 декабря 2023, 12:59
Фото: tagilcity.ru

Поддельное сливочное масло обнаружено в магазинах Екатеринбурга

В результате проверки продукции производителя сливочного масла в Екатеринбурге обнаружены несоответствия техническим регламентам Таможенного союза.

Мониторинг продукции на прилавках осуществлял Россельхознадзор. В перечень обнаруженного фальсификата попали четыре продукта от ИП Куваева И.В.:

  • «Традиционное 82,5%»;
  • «Шоколадное 62%»;
  • «Крестьянское 72,5%»;
  • «Башкирское 72,5%».

Проверка качества проб определялось лабораторным путем.

В результате к производителю приняты меры ограничительного характера. Информация внесена в Единый реестр деклараций. Ранее действующие декларации о соответствии прекращены.

Это далеко не первая выявленная подделка сливочного масла в Екатеринбурге. Ранее ведомство обнаружило два наименования поддельной продукции, но производитель скрылся в неизвестном направлении.

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#Александра Логинова#Проверка#Продукты#Качество#Россельхознадзор#Подделка#Декларация#Мониторинг#Продовольствие#Екатеринбург
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