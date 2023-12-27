ГАЗель сбила женщину и покинула место ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Известно, что грузовик выезжал из двора, как вдруг сбил женщину. Пострадавшей 37 лет. Ее госпитализировали. Все это произошло 27 декабря в 9:35 на улице Восстания, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
Отмечается, что женщина шла по тротуару слева направо по ходу движения ГАЗели. Водителя разыскивают.
Свидетелей аварии просят позвонить по телефонам +7(908)632-99-46, 102 или 02.
Ранее сообщалось, что 13 аварий за утро 27 декабря произошло из-за снегопада в Екатеринбурге. Их зафиксировал сервис «Яндекс. Карты». В числе этих аварий и ДТП между тремя автобусами. Также произошла и авария с участием трактора.