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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Екатеринбурге грузовик сбил пешехода и скрылся

ГАЗель сбила женщину и покинула место ДТП в Екатеринбурге

27 декабря 2023, 12:11
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге грузовик сбил пешехода и скрылся

На Уралмаше в Екатеринбурге водитель сбил пешехода и покинул место аварии. Злоумышленник был за рулем белой «ГАЗели».

Известно, что грузовик выезжал из двора, как вдруг сбил женщину. Пострадавшей 37 лет. Ее госпитализировали. Все это произошло 27 декабря в 9:35 на улице Восстания, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Отмечается, что женщина шла по тротуару слева направо по ходу движения ГАЗели. Водителя разыскивают.

Свидетелей аварии просят позвонить по телефонам +7(908)632-99-46, 102 или 02.

Ранее сообщалось, что 13 аварий за утро 27 декабря произошло из-за снегопада в Екатеринбурге. Их зафиксировал сервис «Яндекс. Карты». В числе этих аварий и ДТП между тремя автобусами. Также произошла и авария с участием трактора.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Пешеход#Грузовик#Уралмаш#Газель#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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