Глава ООО «БАС» Варятченко подвел итоги развития беспилотной авиации

Отдельная тема — введение новых экспериментально-правовых режимов для испытаний и утверждение технологий применения БАС в различных отраслях экономики. Генеральный директор ООО «БАС», первого российского оператора услуг беспилотников с государственным участием, Алексей Варятченко считает, что в 2023 году индустрия сделала космический рывок и стала реальной отраслью экономики, без которой уже невозможно представить деятельность ведущих российских компаний и корпораций.