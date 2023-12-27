Глава ООО «БАС» Варятченко подвел итоги развития беспилотной авиации

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Утверждены Нацпроект по развитию беспилотной авиации и План по реализации его первых этапов с 1 января 2024 года, пишет rostovgazeta.ru.
Для обеспечения потребностей всей страны в БАС сформирован План государственного гражданского заказа (план ГГЗ) на приобретение беспилотников. Базовым поставщиком БАС и услуг по их эксплуатации определена Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
В свою очередь ГТЛК разработала программу льготного лизинга беспилотников, которая будет запущена уже в январе, что позволит развивать производство и обеспечивать потребность в беспилотных авиасистемах.
Важно и то, что проведена работа по оптимизации правил применения БАС, выданы первые разрешительные документы эксплуатантам беспилотников, разработаны требования к инфраструктуре и сформирован комплекс мер поддержки участников рынка: разработчиков, производителей и эксплуатантов. В декабре Правительством РФ установлены критерии для отнесения авиабеспилотников к продукции российского производства.
Отдельная тема — введение новых экспериментально-правовых режимов для испытаний и утверждение технологий применения БАС в различных отраслях экономики. Генеральный директор ООО «БАС», первого российского оператора услуг беспилотников с государственным участием, Алексей Варятченко считает, что в 2023 году индустрия сделала космический рывок и стала реальной отраслью экономики, без которой уже невозможно представить деятельность ведущих российских компаний и корпораций.
«В ряде субъектов РФ утверждены и готовы к выполнению региональные программы развития БАС», — отметил руководитель компании «БАС».
Компания разработала дорожные карты развития услуг БАС в нескольких регионах страны, с большим числом субъектов она подписала соглашения о сотрудничестве, а в ряде регионов готовятся к открытию филиалы и центры по развитию услуг БАС.
Флот компании «БАС» готов оказывать услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. Ранее Варятченко подчеркивал, что задача его компании — сформировать набор рыночных услуг и в 2024 году приступить к их оказанию.