Гороскоп замужества 2024. Какие дни будут самыми удачными для заключения брака

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Самый первый в 2024 году неблагоприятный период наступает с 25 марта и продлится до 8 апреля. В это время откроется коридор затмений. Еще один такой период ожидается с 18 сентября по 2 октября.
В эти две недели помимо нежелательного заключения брака, рекомендуется не вступать в конфликты, не принимать важные решения, не переезжать и не менять место работы. Также важно следить за своим эмоциональным состоянием.
В течение практически всего апреля, до 27 числа, на небе будет господствовать ретроградный Меркурий. Всего за год ожидается три таких периода. Второй будет с 4 по 30 августа, а третий — с 25 ноября по 16 декабря.
В эти дни тоже не стоит заключать брак, а также проводить важные переговоры, подписывать бумаги, делать большие покупки и менять работу.
Астрологический прогноз указывает и на другие даты — это 1 и 2 сентября. Это статический период Урана.
В этот период очень часто рушатся все планы, все идет не так, как должно было, может быть желание выделиться любой ценой. Мы можем игнорировать здравый смысл, общественный нормы. Очень часты поломки электроники, — рассказала TagilCity.ru Мария Кучма.
В эти дни лучше вести спокойный образ жизни и составлять расписание дел. Однако нужно приготовиться к тому, что планы будут срываться.
Напомним, ранее стало известно, что стоит готовить, дарить и надевать жителям Нижнего Тагила на Новый год.