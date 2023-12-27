Капитальный ремонт зала Нижнетагильской филармонии планируется в 2025 году

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В соцсетях тагильчане поинтересовались, когда будут заменены старые и неудобные кресла в Нижнетагильской филармонии.
На сегодняшний день филармония — это одно из ведущих муниципальных учреждений культуры Нижнего Тагила. Сотрудники администрации и филармонии уже решают ряд вопросов по поводу ремонта.
Подготовлена проектно-сметная документация капремонта концертного зала. Летом 2023 года мы получили положительное заключение госэкспертизы. Ремонт, включая замену кресел, запланирован на 2025 год, — сообщили в Управлении культуры.
Напомним, ранее начальник Управления культуры Светлана Юрчишина рассказала, что на капремонт филармонии по национальному проекту «Культура» планируется потратить 442 миллиона рублей. В зале очень хорошая акустика, но неудобные кресла.