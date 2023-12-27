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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Нижнем Тагиле в 2025 году планируется ремонт филармонии

Капитальный ремонт зала Нижнетагильской филармонии планируется в 2025 году

27 декабря 2023, 12:18
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в 2025 году планируется ремонт филармонии

Положительное заключение госэкспертизы получено на ремонт концертного зала филармонии в Нижнем Тагиле. Провести работы планируется в 2025 году.

В соцсетях тагильчане поинтересовались, когда будут заменены старые и неудобные кресла в Нижнетагильской филармонии.

На сегодняшний день филармония — это одно из ведущих муниципальных учреждений культуры Нижнего Тагила. Сотрудники администрации и филармонии уже решают ряд вопросов по поводу ремонта.

Подготовлена проектно-сметная документация капремонта концертного зала. Летом 2023 года мы получили положительное заключение госэкспертизы. Ремонт, включая замену кресел, запланирован на 2025 год, — сообщили в Управлении культуры.

Напомним, ранее начальник Управления культуры Светлана Юрчишина рассказала, что на капремонт филармонии по национальному проекту «Культура» планируется потратить 442 миллиона рублей. В зале очень хорошая акустика, но неудобные кресла.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Благоустройство#Финансирование#Капремонт#Филармония#Екатеринбург#Евгения Сафина
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