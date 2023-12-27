Когда пенсионеры получат пенсию в январе: график

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Очередной этап отправки пенсий и пособий стартует 3 января, об этом сообщили в администрации Нижнего Тагила.
Так, получатели получат пенсии за 7 число (воскресенье) заранее: с четверга 4 января по субботу 6 декабря.
Отмечается, что в настоящий момент каждому третьему пенсионеру Свердловской области сотрудники «Почты России» доставляют пенсии и различные соцвыплаты на дом. Кроме того, деньги им выдают в кассах почтовых отделений и участках по доставке пенсий и пособий.
В положенный срок пенсии также приходят в самых удаленных населенных пунктах.
Почтальон приносит пенсию клиентам по персонифицированным выплатным поручениям с отрывной квитанцией. Там указаны все суммы начислений и периоды выплат. Задать все вопросы пенсионерам предлагается по телефону: 8(343) 227-04-39.
Ранее сообщалось, как будет работать почта в Свердловской области в новогодние каникулы.