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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 07:47

Озвучен график доставки пенсий в январе в Нижнем Тагиле

Когда пенсионеры получат пенсию в январе: график

27 декабря 2023, 07:45
Фото: Midjourney

Озвучен график доставки пенсий в январе в Нижнем Тагиле

Стало известно, когда пенсионерам из Нижнего Тагила доставят пенсию в январе 2024 года. «Почта России» предоставит деньги на дом в привычные для получателей даты.

Очередной этап отправки пенсий и пособий стартует 3 января, об этом сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Так, получатели получат пенсии за 7 число (воскресенье) заранее: с четверга 4 января по субботу 6 декабря.

Отмечается, что в настоящий момент каждому третьему пенсионеру Свердловской области сотрудники «Почты России» доставляют пенсии и различные соцвыплаты на дом. Кроме того, деньги им выдают в кассах почтовых отделений и участках по доставке пенсий и пособий.

В положенный срок пенсии также приходят в самых удаленных населенных пунктах.

Почтальон приносит пенсию клиентам по персонифицированным выплатным поручениям с отрывной квитанцией. Там указаны все суммы начислений и периоды выплат. Задать все вопросы пенсионерам предлагается по телефону: 8(343) 227-04-39.

Ранее сообщалось, как будет работать почта в Свердловской области в новогодние каникулы.

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