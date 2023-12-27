Когда пенсионеры получат пенсию в январе: график

Отмечается, что в настоящий момент каждому третьему пенсионеру Свердловской области сотрудники «Почты России» доставляют пенсии и различные соцвыплаты на дом. Кроме того, деньги им выдают в кассах почтовых отделений и участках по доставке пенсий и пособий.