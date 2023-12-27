Когда закончится снегопад в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Согласно текущему прогнозу синоптиков, передышку от снега погода даст только 29 декабря. В этот день прогнозируется облачная погода без осадков. Температура воздуха составит -13…-16 градусов.
Далее вплоть до Рождества, 7 января, ожидаются снегопады. Ко 2 января высота снежного покрова достигнет почти 55 сантиметров.
Погода при этом будет достаточно теплой. Так, в ночное время столбики термометров не опустятся ниже -18 градусов, а в дневное время температура воздуха будет находиться в пределах от -5 до -17 градусов.
При этом 7 января ожидается похолодание до -29 градусов.
Однако, по данным свердловского ГИБДД высота покрова уже достигла 50 сантиметров. А на трассах вблизи Нижнего Тагила из-за этого затруднено движение. Патрулирование трасс уже было усилено. Однако водителей все равно призывают отказаться от дальних поездок, а в случае ЧП звонить по номеру 112.
Напомним, из-за непогоды в Нижнем Тагиле затруднено движение автомобилей. Кроме того, город погружается в пробки.