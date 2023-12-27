tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

Когда закончится снегопад в Нижнем Тагиле

Когда закончится снегопад в Нижнем Тагиле

27 декабря 2023, 03:35
Фото: 1MI
Уже второй день Нижний Тагил засыпает снегом. Однако погода не планирует останавливаться. Когда же ждать окончания снежной погоды? Узнала редакция TagilCity.ru.

Согласно текущему прогнозу синоптиков, передышку от снега погода даст только 29 декабря. В этот день прогнозируется облачная погода без осадков. Температура воздуха составит -13…-16 градусов.

Далее вплоть до Рождества, 7 января, ожидаются снегопады. Ко 2 января высота снежного покрова достигнет почти 55 сантиметров.

Погода при этом будет достаточно теплой. Так, в ночное время столбики термометров не опустятся ниже -18 градусов, а в дневное время температура воздуха будет находиться в пределах от -5 до -17 градусов.

При этом 7 января ожидается похолодание до -29 градусов.

Однако, по данным свердловского ГИБДД высота покрова уже достигла 50 сантиметров. А на трассах вблизи Нижнего Тагила из-за этого затруднено движение. Патрулирование трасс уже было усилено. Однако водителей все равно призывают отказаться от дальних поездок, а в случае ЧП звонить по номеру 112.

Напомним, из-за непогоды в Нижнем Тагиле затруднено движение автомобилей. Кроме того, город погружается в пробки.

Нижний Тагил встал в пробки из-за снегопада
Узнать подробнее
Читайте также:
Коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Тагиле9 баллов: из-за снегопадов Екатеринбург стоит в пробках второй деньНелетная погода: мощный снегопад накрыл Челябинск
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Погода#Снегопад#Прогноз#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
Вчера, 07:48
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
Вчера, 07:47
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
25 декабря, 16:51
Ледовый городок в Нижнем Тагиле, самое цитируемое СМИ и инопредприниматели города
Вчера, 17:42
В Нижнем Тагиле пропала пенсионерка, которая плохо ориентируется на улице
Вчера, 17:03
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
Вчера, 08:25