Корпорация МСП провела встречи почти для 5 тысяч предпринимателей по всей России

Как рассказал Исаевич, 77% вопросов, заданных предпринимателями из регионов во время встреч, касались возможности воспользоваться финансовыми мерами поддержки. Еще 10% вопросов были связаны со сбытом товаров. Например, как реализовать свою продукцию через торговые сети, как открыть «фермерские островки», найти поставщиков, принять участие в закупках по закону № 223-ФЗ. Большую заинтересованность участники встреч проявили и к работе цифровой платформы МСП.РФ и обучающим программам корпорации. Как отметили в пресс-службе, малый и средний бизнес также интересуют вопросы, связанные с защитой прав предпринимателей и имущественной поддержкой.