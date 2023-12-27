Корпорация МСП провела встречи почти для 5 тысяч предпринимателей по всей России

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Об этом сообщил в ходе подведения итогов года гендиректор КМСП Александр Исаевич.
По словам руководителя КМСП, предприниматели и коллеги, которые занимаются их развитием в регионах, — приоритет корпорации. 2023 год показал, что совместная работа приумножает эффективность совместных усилий КМСП и бизнеса. В следующем году корпорация планирует продолжить организацию выездов, пишет ria.ru.
Руководитель корпорации подчеркнул, что встречи — это не просто возможность личного общения с представителями бизнеса. Подобные мероприятия предполагают выстраивание личного контакта с каждым из предпринимателей, помощь в решении важных для них вопросов.
«За год во время мероприятий в регионах мы получили более тысячи обращений, причем свыше 600 мы с коллегами отработали сразу же во время мероприятий», — поделился руководитель КМСП. Он отметил, что еще около 400 вопросов были направлены на проработку в корпорацию и ее дочерние структуры, пишет rostovgazeta.ru.
Как рассказал Исаевич, 77% вопросов, заданных предпринимателями из регионов во время встреч, касались возможности воспользоваться финансовыми мерами поддержки. Еще 10% вопросов были связаны со сбытом товаров. Например, как реализовать свою продукцию через торговые сети, как открыть «фермерские островки», найти поставщиков, принять участие в закупках по закону № 223-ФЗ. Большую заинтересованность участники встреч проявили и к работе цифровой платформы МСП.РФ и обучающим программам корпорации. Как отметили в пресс-службе, малый и средний бизнес также интересуют вопросы, связанные с защитой прав предпринимателей и имущественной поддержкой.
В КМСП напомнили, что государство предоставляет поддержку субъектам МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. За реализацию проекта отвечает вице-премьер Андрей Белоусов.